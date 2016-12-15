У Путина подтвердили присутствие на приеме командира российских наемников, воевавших на Донбассе

Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "Дождь".

Уткин был замечен СМИ на приеме по случаю праздновании Дня Героев Отечества в Кремле.

«Уткин был. Он был от Новгородской области. Он кавалер Ордена мужества», - сказал Песков. По его словам, на прием в Кремле приглашались «герои России и кавалеры Орденов мужества».

Журналисты поинтересовались у Пескова, за что Уткин получил соответствующую награду. «Этого я не могу сказать. За мужество обычно дают», — сказал пресс-секретарь. На вопрос о том, находятся ли связанные с Уктиным бойцы в Сирии, Песков ответил: «Я не знаю что у него есть бойцы. Бойцы есть у министерства обороны».

«Фонтанка» впервые рассказала о существовании «ЧВК Вагнера» в марте этого года. По данным издания, в Сирии погибли десятки россиян, которые не входят в состав регулярной армии, а находятся в там в составе частной военной комании. В общей сложности «Фонтанка» оценивала количество этих военных в 400 человек. Главой ЧВК издание называет подполковника запаса Дмитрия Уткина с позывным Вагнер.

Как утверждало издание, Уткин после увольнения в запас в чине подполковника работал в Moran Security Group (MSG), частной компании по охране морских судов. В 2013 году в составе MSG была сформирована структура «Славянский корпус», которая начала принимать участие в конфликте в Сирии на стороне сил президента страны Башара Асада.

Читайте такжеВ Беларуси десять человек хотят судить за участие в боевых действиях на Донбассе

По данным «Фонтанки», в 2014 году Уткин создал подразделение, получившее название «ЧВК Вагнера». Его члены сначала воевали на стороне "ДНР" и "ЛНР", а затем отправились в Сирию. О существовании частной военной компании под руководством Вагнера также писали западные СМИ. По данным The Wall Street Journal, в октябре 2015 года в Сирии погибли девять наемников ЧВК. В свою очередь, Sky News сообщал о гибели в Сирии до 600 участников формирования.

Как писал журнал РБК, база ЧВК может находиться в селе Молькино в Краснодарском крае, а сама группа находится под кураторством Главного разведывательного управления Генштаба вооруженных сил России. Издание оценивало расходы на «группу Вагнеру» в сумму от 5,1 миллиарда до 10,3 миллиарда рублей.