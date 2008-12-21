Таможенники изъяли старинную икону у гражданки Беларуси

Волынские таможенники задержали гражданку Беларуси, пытавшуюся незаконно перевезти через границу старинную икону с изображением Великомученицы Варвары.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Волынской таможни, инцидент произошел на днях на таможенном посту «Дольск» Волынской таможни.

По данным таможенников, гражданка Республики Беларусь, которая следовала в Украину в автомобиле «Фольксваген Пассат», не заявила ни при устном опросе, ни в таможенной декларации о наличии иконы. Однако во время погранично-таможенного контроля в женской сумочке была выявлена деревянная икона размером 12х17 см с изображением Великомученицы Варвары, держащей чашу в правой руке. Никаких разрешительных документов, которые удостоверяли бы легальность вывоза иконы из Республики Беларусь, женщина не имела. Она утверждала, что о ценности иконы не догадывалась, а скрытый реликт - подарок свекрови. Однако уже предварительные выводы засвидетельствовали, что иконе более 100 лет.

Старинную икону изъяли. Составлен протокол о нарушении таможенных правил. В ближайшее время будет осуществлено экспертное исследование историко-культурной ценности иконы. После выяснения всех обстоятельств дела материалы будут переданы в суд.