Посол Аргентины советует украинцам воспринимать кризис как испытание

Чрезвычайный и Полномочный Посол Аргентины в Украине Лила Ролдан ВАСКЕС де МУАН считает, что украинцам нужно относиться к кризису как к испытанию, после преодоления которого появятся перспективы на будущее.

Об этом она сказала в интервью изданию “Киевский Телеграф” от 19-25 декабря 2008 года №51 (449).

“Я считаю, что пока еще нет оснований сравнивать украинский кризис с аргентинским. Я искренне надеюсь, что Украина не испытает ничего подобного. Хотя мы в Аргентине считаем, что любой кризис - это своего рода возможность, которая предоставляется для дальнейшего более активного развития. Безусловно, украинцам следует принять все возможные антикризисные меры. Нужно относиться к кризису как к испытанию, после преодоления которого появятся перспективы на будущее”, - сказала она.

При этом посол напомнила, что Аргентина пережила очень серьезный кризис в 2001-2002 годах.

“Но не думаю, что аргентинский кризис можно сравнить с украинским. Аргентина тогда пережила тотальный коллапс: разрушение банковской системы, падение уровня жизни, это был самый тяжелый кризис за всю историю государства. Кризис ударил не только по карманам граждан, но и нанес им моральный ущерб. Аргентинцы утратили доверие к государственной системе, а постоянно сменяющиеся правительства только усугубили этот кризис. Аргентинское общество испытало сильнейшее потрясение”, - добавила дипломат.

Как сообщал УНИАН, французский эксперт Карин БЕРЖЕР на днях выразила мнение, что Украина может повторить сценарий развития Аргентины, где во время кризиса в 2001 году уровень девальвации национальной валюты составил 70%.