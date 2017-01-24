Кровавая стрельба в Олевске: в больнице скончался еще один пострадавший в результате перестрелки

В больнице скончался еще один пострадавший в результате кровавой стрельбы в Олевске Житомирской области. Об этом сообщила журналистка Инна Белецкая в Facebook.

Следовательно, количество погибших в результате перестрелки возросло до двух человек. Согласно сообщению журналистки, оба погибших – «не местные, с группировки».

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«В Олевской больнице подтвердили смерть еще одного человека, в результате перестрелки неделю назад. Соответственно двое погибших – оба не местные, из группировки, которую считают инициатором стрельбы. В больнице остаются пятеро. Среди них один львовский – Виталий по кличке «Тюрьма», – написала она.

Напомним, в г. Олевск Житомирской области около двухсот человек в понедельник, 16 января, вышли на акцию протеста на Соборную площадь в центре города с требованием справедливого расследования ночного вооруженного конфликта, в результате которого один человек погиб и шестеро получили огнестрельные ранения. Эта акция продолжалась около двух часов – с 11 до 13 часов.

По данным полиции, с участниками акции протеста встретились отдельные руководители силовых ведомств области и выслушали их требования. Расследование дела и уточнения всех подробностей конфликта продолжается.

После массовой стычки с применением оружия, в результате которой один человек погиб и еще шестеро получили огнестрельные ранения, был объявлен план перехвата «Сирена» для задержания участников конфликта. После стрельбы злоумышленники, точное количество которых сейчас устанавливается, скрылись на трех автомобилях.

Огнестрельные ранения в ходе конфликта получили семь человек: четверо – жители Олевского района и еще трое – львовяне, один из которых скончался во время оказания медицинской помощи. Палаты в Олевской районной больнице, где находятся раненые, круглосуточно охраняют правоохранители.

Как отметил на своей странице в «Фейсбук» депутат Житомирского областного совета, житель Олевска Александр Николайчук, конфликт с применением оружия возник в районе, где массово незаконно добывают янтарь. Полиция начала уголовное производство, предварительная правовая квалификация события - «Покушение на убийство» (ст.15 и ст. 115 Уголовного кодекса Украины), и «Хулиганство» (ч. 4 ст. 296 УКУ).