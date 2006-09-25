В доме экс-члена банды ”Сейлем” обнаружен арсенал оружия и плантация конопли

Крымские стражи порядка обнаружили в домовладении ранее неоднократно судимого, бывшего члена организованной преступной группировки "Сейлем" арсенал оружия и 20 кг марихуаны. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в АРК.

Как рассказ начальник Бюро оперативно-розыскной работы Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков крымского Главка МВД Валентин ЧАКОВ, в ходе проведения операции "Мак-2006" в управление поступила информация, что у 46-летнего жителя симферопольского поселка Каменка на территории частного дома растет плантация конопли, а в доме незаконно хранится оружие.

Утром к экс-члену банды "Сейлем" с обыском нагрянули оперативники, следователь с понятыми, а также несколько сотрудников спецподразделения "Беркут". Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли около 20 килограммов высушенной и приготовленной к сбыту марихуаны (общая стоимость которой около 50 тыс. долларов) и около 300 граммов маковой соломки. В каждой из четырех комнат дома было найдено оружие – два газовых пистолета, пневматический пистолет, пистолет для стрельбы резиновыми пулями, а также боеприпасы к ним. Изъято около 20 тысяч долларов, спрятанных под подвесным потолком на кухне, также обнаружены расфасовочные весы и 20-литровая бочка со спиртом.

"На все находки оперативников хозяин дома удивленно пожимал плечами и как можно более искренне уверял, что все это, скорее всего, забыл у него дома приезжавший в гости друг, имени которого он не помнит", - рассказали в Центре общественных связей.

Кроме того, за домом бывшего "сейлемовца" были обнаружены двухметровые кусты конопли. "Территория была окружена высоким забором, наверху которого предусмотрительно была натянута колючая проволока, а в цемент вставлены куски битого стекла. Охраной зеленых насаждений занимались натренированные бойцовские собаки - два огромных черных ротвеллера", - отмечает крымская милиция. В результате прополки было изъято 29 кустов конопли, часть из них оказалась со срезанными макушками, что свидетельствовало о том, что растение культивировалось.

Все изъятое упаковано в пакеты и отправлено на исследование криминалистам. После проведения ряда экспертиз экс-члену ОПГ "Сейлем" будет предъявлено обвинение.