Сегодня утром возможно перекрытие въездов в Киев – полиция

Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

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«В связи с возможными акциями в поддержку урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования, с 7.00 24 января возможно частичное блокирование участниками этих мероприятий проезжей части на въездах в Киев», – говорится в сообщении.

Национальная полиция просит граждан неукоснительно соблюдать законодательство Украины, а водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов движения.