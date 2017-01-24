Сегодня утром возможно перекрытие въездов в Киев – полиция
01:14, 24 января 2017Общество
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В Национальной полиции предупреждают о возможном частичном занятии проезжей части на въездах в Киев участниками мероприятий в поддержку урегулирования транзита и временного ввоза личного транспорта.
УНИАН
Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.
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«В связи с возможными акциями в поддержку урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования, с 7.00 24 января возможно частичное блокирование участниками этих мероприятий проезжей части на въездах в Киев», – говорится в сообщении.
Национальная полиция просит граждан неукоснительно соблюдать законодательство Украины, а водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов движения.
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