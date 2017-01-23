Геращенко рассказал о 15 бойцах "ДНР", которых из РФ отправили в Украину для дестабилизации ситуации

Об этом рассказал во время брифинга нардеп Антон Геращенко, сообщает Еспресо.TV.

"Летом 2016 года на территории западных областей Украины начался внезапный всплеск ограблений автомобилей. Люди останавливали машины на заправках, в достаточно видных местах. На них нападали разбойники, бандиты, разбивали стекла, резали колеса, забирали барсетки. Человек находился в состоянии шока. В результате проведенных следственных мероприятий, было установлено 15 человек. Оказалось, что это 15 - так называемая интербригада «ДНР», террористической организации, которая была разгромлена украинскими вооруженными силами в июне 2015 года в Марьинке", - заявил депутат.

По словам Геращенко, их специально отправили из Подмосковья для дестабилизации ситуации в Украине.

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"Когда их начали допрашивать в СИЗО в городе Ровно, и они поняли, что рядом находятся очень патриотичные граждане, они захотели сотрудничать со следствием и рассказали, что после разгрома этой 15 так называемой террористической интербригады, их собрали, вывезли в Подмосковье, и сказали: "дорогие друзья, вы же граждане Украины, давайте вы вернетесь в Украину со своими семьями, и будете осуществлять задачи по дестабилизации в стране. А именно, кражи, грабежи, разбои", - рассказал Геращенко.

Он заверил, что у следствия есть полный комплекс оперативных мероприятий, которые позволили задокументировать их связь и контакты с представителями российских спецслужб.

Как сообщал УНИАН, 21 января стало известно о задержании двух ранее судимых граждан Украины, которые по указанию ФСБ РФ готовили покушение на народного депутата Украины Антона Геращенко. Главными мотивами покушения является деятельность сайта "Миротворец" и жесткая антироссийская деятельность Геращенко.