СМИ рассказали, кто организовал встречу Савченко с главарями "Л/ДНР" в Минске (видео)

Об этом в интервью Громадському рассказал сам Владимир Рубан.

По его словам, Савченко сама хотела приобщиться к процессу освобождения украинских заложников и "увидеть все изнутри".

"Как только выдалась возможность, я организовал встречу в Минске (встречу Савченко с Плотницким и Захарченко – Ред.)", – сказал он, добавив, что эта встреча не была тайной.

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По его словам, он долго выбирал место для такой встречи, поскольку, например, в Донецке это было делать опасно.

"Опасно не только из донецкой стороны, но и с нашей. Много кто заинтересован в том, чтобы Савченко была мертвой героиней", – рассказал Рубан.

При этом он добавил, что встреча Савченко с главарями боевиков в Минске имела положительное значение для ускорения процесса переговоров по обмену.

Напомним, Савченко подтвердила, что 7 декабря 2016 года находилась в Минске и встречалась с представителями РФ и лидерами так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким. По ее словам, основной целью встречи была необходимость решения вопроса обмена пленными. Встреча вызвала неоднозначную реакцию в Украине, в частности, обвинения Савченко в предательстве Украины в интересах Кремля.