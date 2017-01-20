В Минобороны рассказали, возможно ли объявлении призыва офицеров запаса в ближайшее время

15:24, 20 января 2017
Общество
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Заместитель министра обороны Украины Олег Шевчук заявляет, что Генштаб ВСУ все еще изучает возможность объявления призыва на службу офицеров запаса.

Генштаб ВСУ все еще изучает возможность объявления призыва на службу офицеров запаса / facebook.com/theministryofdefence.ua/

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам перед началом прямой телефонной линии Кабинета министров.

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«В настоящее время Генштаб изучает такую возможность», - сказал Шевчук, отвечая на вопрос УНИАН, возможно ли объявление призыва офицеров запаса в ближайшее время.

Как сообщалось, 5 января в Минобороны заявили, что ВСУ будут призывать граждан в возрасте до 43 лет, которые окончили кафедры военной подготовки, получили офицерские звания и не проходили военной службы.

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Теги: #ВСУ#Генштаб#офицеры