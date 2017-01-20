В Минобороны рассказали, возможно ли объявлении призыва офицеров запаса в ближайшее время

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам перед началом прямой телефонной линии Кабинета министров.

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«В настоящее время Генштаб изучает такую возможность», - сказал Шевчук, отвечая на вопрос УНИАН, возможно ли объявление призыва офицеров запаса в ближайшее время.

Как сообщалось, 5 января в Минобороны заявили, что ВСУ будут призывать граждан в возрасте до 43 лет, которые окончили кафедры военной подготовки, получили офицерские звания и не проходили военной службы.