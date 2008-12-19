В Киеве заведующий филиалом банка имитировал его ограбление

В Киеве 28-летний заведующий отделением «КредитВестбанка», которое находится по ул. Воровского, имитировал ограбление финансового учреждения, завладев 350 тыс. грн. и почти 19 тыс. долларов.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве, вчера в 6.50 в дежурную часть Шевченковского райуправления милиции поступило сообщение о разбойном нападении на банковское учреждение.

Оперативная группа, прибывшая на место вызова, установила, что в отделении присутствовал лишь его заведующий, который объяснил, что пришел на работу приблизительно в полшестого утра, и до открытия в 9.00 финансового учреждения якобы хотел закончить какие-то дела.

По словам работника банка, когда он вышел на улицу покурить, к нему подошли двое неизвестных и, угрожая ножом, заставили зайти с ними в помещение банка, изъять устройство с записью видеонаблюдения, отключить сигнализацию сейфа и отдать им все деньги, которые в нем находились.

Как отметили в ЦОС, во время опроса у сотрудников милиции возникло определенное подозрение, поскольку молодой человек нечетко и путано отвечал на вопросы.

Было принято решение провести обыск у него дома, во время которого и была найдена указанная сумма денег.

Кроме того, видеокамера внешнего наблюдения, которая была установлена при входе в банк, работала автономно от других аналогичных приборов, и на ней сохранилась запись, что в отмеченный промежуток времени никто, кроме заведующего отделением, в помещение банковского учреждения не входил.

Банкир задержан, возбуждено уголовное дело.