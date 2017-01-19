В Киеве почтили память журналистки и адвоката, убитых неонацистами в Москве

Как передает Радио Свобода, кроме почтения памяти погибших, участники акции обсудили проблемы, связанные с расизмом и ксенофобией, политическим террором и противостоянием фашизма.

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«Это акция антифашистской солидарности, которая проходит во многих странах мира, в том числе в Украине. Но это не только мемориальная акция, мы говорим о том, что, к сожалению, в Украине есть тенденции к тоталитаризму. Когда людям на самом деле не свободно высказывать свою точку зрения, даже в социальных сетях, это очень большая опасность для гражданских прав», – говорит участник акции правозащитник Владимир Чемерис.

В мероприятии также принял участие бывший депутат Государственной думы России Илья Пономарев, который поблагодарил активистов от имени российских либералов за то, что в Украине помнят жертв насилия и борцов за права человека. В Киеве акция проходит ежегодно.

Маркелов вел дела, связанные с нарушениями прав человека сотрудниками силовых структур в Чечне, а также защищал антифашистов. Бабурова исследовала неформальные молодежные движения, среди них и неонацистские. В их убийстве суд признал виновными трех российских радикальных националистов, членов неонацистской группировки «Боевая организация российских националистов»; двух приговорили к пожизненному заключению, еще одну до 18 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, Бабурова работала внештатным корреспондентом российской "Новой газеты". 25-летняя журналистка, гражданка Украины родом из Севастополя, получила смертельное ранение днем 19 января 2009 года в центре Москвы, когда возвращалась с пресс-конференции вместе с 34-летним правозащитником Маркеловым. Он вел ряд громких дел, в частности, представлял интересы потерпевших в деле об убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой, был одним из адвокатов жестоко избитого главного редактора и журналиста газеты "Химкинская правда" Михаила Бекетова. Маркелов вел также многие дела антифашистов и активистов общественных движений.