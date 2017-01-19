Начато расследование в отношении прокуроров, которые работают в "ЛНР"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Луганской области.

«Прокуратурой области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту участия граждан Украины в деятельности так называемой «Генеральной прокуратуры «ЛНР», по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в деятельности террористической организации)»,- говорится в сообщении.

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Как сообщает прокуратура, установлено, что 5 прокуроров-предателей, нарушив присягу работника прокуратуры Украины, перешли на сторону террористической организации «ЛНР», заняли руководящие должности в «Генеральной прокуратуре «ЛНР» и осуществляют свою деятельность в пользу террористов.

«В связи с тем, что «прокуроры» так называемой «Генеральной прокуратуры «ЛНР» скрываются от следствия на временно неподконтрольной властям Украины территории, при принципиальной позиции прокуратуры области, в отношении последних начата процедура специального (заочного) досудебного расследования», - отмечается в сообщении.

Прокуратурой Луганской области принимаются все меры по обеспечению быстрого, полного и непредвзятого расследования указанных уголовных производств.