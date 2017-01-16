Полиция собрала доказательства преступной деятельности 52 "судей ДНР"

Об этом говорится в сообщении ГУ НП в Донецкой области в Facebook.

Сообщается, что 45 из них уже объявлены в розыск, в отношении двух - материалы направлены в суд для принятия решения о заочном осуждении. Среди пособников террористов, которые «вершат правосудие» и решают судьбы людей на оккупированной территории – сотрудник следственного комитета РФ и председатель трибунала ДНР», известная тем, что снизила наказание водителю, который убил в ДТП двух человек, с 7 до 2 лет лишения свободы.

Полицией совместно с прокуратурой Донецкой области задокументировано и доказано противоправную деятельность 52 «судей» фейковой республики. В том числе - 22 человек, которые были предназначены «на должности» уже в 2016 году.

Как отмечается в сообщении, сейчас идет сбор данных в отношении еще 19 человек. Это почти вся вертикаль судебной системы «ДНР». Всего правоохранители имеют информацию о 80 работников «суда», которые работают сейчас или работали ранее во время оккупации.

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«45 злоумышленников объявлены в розыск в 2016 году. В ближайшее время к ним присоединятся еще 7. По каждому лицу собрано доказательную базу. Кропотливая работа длилась два года. Сбором информации о работниках суда, которые присягнули оккупантам, занимается отделение специальной полиции ГУНП в Донецкой области», – объясняет донецкая полиция.

Полицейские провели комплекс следственно-оперативных мероприятий, проанализировали массив информации из открытых источников. Также помощь оказывали сами жители оккупированных городов, которые присылали материалы на сайт «Стоп терроризм», созданный волонтерами и полицией.

На каждое лицо собрано около 60 листов с материалами, подтверждающими вину. Среди них – показания свидетелей, фото - и видеоматериалы.

Большинство из судей – это предатели, которые работали в судах Донецкой области и перешли на сторону террористов. Они были уволены из рядов судебной системы Украины. Некоторые из них до оккупации были помощниками судей и не рассмотрели ни одного дела, некоторые провалили экзамены на должность судьи.

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«Руководствуется судопроизводство, как и все процессы, из «братского государства». Председателем Верховного суда является бывший старший следователь-криминалист Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ. Именно он – первый кандидат на заочное осуждение, в связи с возможностью, предоставленной действующим законодательством», – сообщает ГУ НП в Донецкой области.

Так называемый военный трибунал «ДНР» возглавляет бывший судья апелляционного суда Донецкой области. В функции 54-летней женщины входит вынесение смертных приговоров, в частности именно трибунал решает судьбу пленных украинских военных. «Судья» известна тем, что до войны присудила 2 года лишения свободы убийце, который на автомобиле сбил насмерть мужчину и женщину в Донецке. Это в то время, как приговор суда первой инстанции был – 7 лет заключения.

Все следственно-оперативные мероприятия проводятся в рамках уголовного производства по ч.1 ст.258-3 «Создание террористической группы или террористической организации» Уголовного кодекса Украины. Предателям грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в ноябре прокуратура Донецкой области объявила подозрение 45 судьям террористической организации «ДНР».