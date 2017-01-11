В Киеве суд отказался брать под арест экс-"беркутовцев", подозреваемых в разгоне студентов на Майдане

В Киеве суд отказался взять под арест экс-«беркутовцев», которых обвиняют в разгоне студенческого Майдана. Соответствующее решение вынес Шевченковский райсуд Киева, передает ТСН.

Отмечается, что дело Дидюха и Антонова рассматривали сегодня, потому что на последние заседания они не являлись, ссылаясь на проблемы со здоровьем. Бывшие бойцы «Беркута» даже подтвердили это соответствующими справками.

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В то же время активисты, которые в свое время пострадали от экс-«беркутовцев» подчеркивают, что не являясь на заседания суда, бывшие бойцы спецотряда затягивают рассмотрение дела, ведь заседания проходят только раз в неделю и успевают опросить лишь одного свидетеля за раз.

Потерпевшие даже блокировали зал заседаний Шевченковского райсуда.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура в 2014 году передала в суд уголовное производство против экс-"беркутовцев" Сергея Зинченко и Павла Аброськина по подозрению в убийстве 39 активистов Майдана.

10 февраля 2016 года в ГПУ заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство против еще трех экс-"беркутовцев" Александра Маринченко, Сергея Тамтури и Олега Янишевского.

Уголовные производства против этих пятерых экс-"беркутовцев" объединены в одно. По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных обязанностей, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.