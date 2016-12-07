Суд отдал на поруки нардепов экс-чиновника МВД Гриняка, которого подозревают в преступлениях против "майдановцев"

Печерский районный суд Киева отдал на поруки двух народных депутатов экс-начальника Департамента общественной безопасности МВД, а ныне руководителя Управления общественной безопасности Нацгвардии Владимира Гриняка, подозреваемого в преступлениях против «майдановцев».

Как передает корреспондент УНИАН, вчера поздно вечером суд по ходатайству следователей Генпрокуратуры избирал меру пресечения Гриняку. Следователи инкриминируют ему противодействии мирным собраниям, превышение власти и выплату бойцам спецподразделения МВД “Беркут” “премий”.

В то же время, прокуроры ходатайствовали о содержании Гриняка под стражей, однако на заседание суда пришли шестеро народных депутатов, которые и просили суд разрешить взять на поруки экс-правоохранителя, объясняя это тем, что он якобы сотрудничал с сотнями «Самообороны Майдана», рассказывая им планы правоохранителей относительно акций протеста.

В итоге суд прислушался к аргументам народных депутатов и избрал Гриняку меру пресечения в виде взятия на поруки двумя народными депутатами.

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Адвокаты, которые защищают потерпевших по делам Майдана, выступают против аргументации депутатов, поскольку, по словам адвокатов, Гриняк не сотрудничал со следствием, не давал показаний, и эти факты противоречат утверждению депутатов относительно сотрудничества правоохранителя с активистами Майдана.

Также сегодня в 13.00 Печерский суд рассмотрит вопрос о временном отстранении Гриняка от должности в связи с вручением ему подозрения в преступлениях.

Напомним, ГПУ сообщила о подозрении бывшему заместителю начальника Департамента общественной безопасности - начальнику управления МВД Украины.

«Сообщено о подозрении бывшему заместителю начальника Департамента общественной безопасности – начальника управления Министерства внутренних дел Украины в организации незаконного препятствования проведению собраний, митингов, походов и демонстраций и предоставлении в связи с этим руководителям спецподразделений охраны общественного порядка МВД Украины в период декабря 2013 года – февраля 2014 года неправомерной выгоды в виде денежных средств в размере свыше 30 млн грн», - отметили в ГПУ.