Еще одного правоохранителя арестовали по подозрению в преступлениях против "автомайдановцев"

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

По данным ведомства, сегодня, 30 декабря, под стражу с альтернативой внесения залога отправили третьего правоохранителя, которого подозревают в совершении преступления в ночь с 22 на 23 января 2014 года на улице Щорса в Киеве возле городской больницы №17.

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Речь идет о провокации и совместном с работниками спецподразделения "Беркут" незаконном задержании 8 активистов общественного движения "Автомайдан", применении к ним насилия, причинения им телесных повреждений разной степени тяжести и умышленном повреждении их автомобилей. Кроме того, милиционеру инкриминируется предоставление заведомо ложных показаний, соединенных с обвинением активистов в тяжких преступлениях.

Также отмечается, что суд отстранил подозреваемого от должности старшего оперуполномоченного Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины, которую он занимает.

Как сообщал УНИАН, накануне, 29 декабря, было объявлено подозрение заместителю начальника управления Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины и старшему оперуполномоченному этого подразделения в совершении аналогичного преступления.

В прошлом они занимали должности заместителя начальника управления борьбы с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Украины в Киеве и заместителя начальника отдела данного подразделения.

В ведомстве подчеркнули, что Департамент специальных расследований ГПУ принимает меры по установлению и привлечению к уголовной ответственности правоохранителей, причастных к неправомерным действиям в отношении участников мирных акций протеста в январе – феврале 2014 года.

В отношении командира оперативной роты № 1 спецподразделения «Беркут» и 5 его подчиненных бойцов за участие в совершении указанных преступлений обвинительные акты рассматриваются в судах.

По данным ГПУ, в отношении других соучастников этих преступлений досудебное расследование продолжается, в том числе шестеро из них объявлены в розыск и судом предоставлено разрешение на их задержание.