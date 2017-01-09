В СБУ рассказали о боевиках, которые получали соцвыплаты из бюджета Украины

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, оперативники СБУ установили, что более 800 граждан Украины получают социальные выплаты из государственного бюджета на территории Станично-Луганского района, хотя постоянно проживают на временно оккупированных территориях.

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"В связи с этим руководство райгосадминистрации приняло решение о приостановлении таких выплат, в результате чего экономия средств государственного бюджета составила около 4 млн. грн", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, СБУ вызвала на допрос бывшего "народного губернатора Донбасса" Губарева.