В центре Одессы неизвестные разрушили 3-метрового рождественского дидуха.

Как передает корреспондент УНИАН, в этом году дидух установлен в Одессе впервые. Его поставили в ротонде Городского сада, возле улицы Дерибасовской, специально к Рождеству. Изготовили символ преподаватели и студенты Одесского художественного училища имени Грекова.

Утром 9 января выяснилось, что неизвестные разрушили дидух. В связи с этим руководитель Одесской областной государственной администрации Соломия Бобровская считает, что акт вандализма был совершен целенаправленно.

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«Русский мир? Вандализм? Культура как она есть? Борьба с украинскими традициями? Был дидух в Одессе, и не стало. Разнесли не только солому по парку, но и погнули конструкцию. Пришли даже с ножницами!», - написала Бобровская в Facebook.

Справка УНИАН. Дидух - украинское рождественское украшение, символ урожая, благополучия, богатства, бессмертия предков, оберега рода. Дидух является одним из древнейших культов украинской рождественской обрядности. Согласно традиции, хозяин заносил дидуха в дом 6 января вместе с первой Рождественской звездой.