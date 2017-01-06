Во Львове установили рождественского дидуха (фото)

Дидух, высотой свыше 3 метров, украсили разноцветными лентами / Фото УНИАН

Во Львове сегодня, 6 января, состоялись торжества с выносом и установкой рождественского дидуха, которым начинается цикл рождественских празднований в городе.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

От Ратуши городской председатель Львова Андрей Садовый с жителями и гостями города, а также звездочетом с рождественской звездой отправились к месту установки дидуха на площади Яворского.

Для львовян и гостей города выступали творческие коллективы.

Как сообщают в городском управлении культуры, сам дидух, высотой свыше 3 метров, украсили разноцветными лентами мастера Шевченковского гая. Зато конструкция, на которой он стоит, – прошлогодняя. В целом для формирования большого дидуха использовано 150 маленьких снопиков.

В этом году до установления дидуха и торжественного шествия по городу также присоединились участники АТО с семьями, которым сегодня торжественно вручили ключи и ордера на квартиры, говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Украина и весь православный мир, живущий по Юлианскому календарю, отмечают Сочельник, или Богатую кутью.