Боевики заявили, что в подпольную "ячейку ДНР" в Славянске входит 17 человек
11:31, 09 января 2017Общество
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В незаконной организации "ДНР" заявляют, что в ячейке их "общественного движения" "Донецкая республика" в Славянске (Донецкая область) насчитывается 17 членов.
Боевики рассказади о подпольной ячейке в Славянске / УНИАН
Об этом сказал член группировки Денис Пушилин, пишут Новости Донбасса.
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Как сообщал УНИАН, в ноябре 2016 года боевики "ДНР" заявили об открытии филиала своего "движения" в Славянске.
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