Боевики заявили, что в подпольную "ячейку ДНР" в Славянске входит 17 человек

Об этом сказал член группировки Денис Пушилин, пишут Новости Донбасса.

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Как сообщал УНИАН, в ноябре 2016 года боевики "ДНР" заявили об открытии филиала своего "движения" в Славянске.