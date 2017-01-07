"Попаснянскому водоканалу" уплатили часть долга

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МВОТ).

В сообщении напоминается, что с начала 2016 года во время заседаний Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе неоднократно поднимался вопрос поиска практических механизмов оплаты долга за водоснабжение неподконтрольной правительству Украины территории Луганской области.

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«Впервые после почти года переговоров механизм расчетов за водоснабжение заработал.

6 января 2017 года коммунальному предприятию «Попаснянский районный водоканал» была уплачена часть долга в сумме 10,5 миллионов гривень за водоснабжение неподконтрольной правительству Украины территории Луганской области», - информировали в министерстве.

В то же время не указано, кто именно заплатил часть долга.

КП «Попаснянский районный водоканал» является основным предприятием, которое обеспечивает поставку воды как на подконтрольную, так и неподконтрольную территорию Луганской области.

Отмечается, что в расчетах задействованы предприятия, которые зарегистрированы на подконтрольной правительству Украины территории и осуществляют деятельность в рамках украинского правового поля.

В свою очередь КП «Попаснянский районный водоканал» теперь сможет погасить задолженность перед поставщиком электроэнергии и возобновить поставки питьевой воды в направлении г. Луганск.

Реализация механизма стала возможной благодаря совместным усилиям Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Луганской областной военно-гражданской администрации и других заинтересованных органов государственной власти, сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, коммунальное предприятие «Попаснянский районный водоканал» является поставщиком воды для 80 тыс. жителей Луганской области, которые проживают на контролируемой украинской властью территории, а также около 1,2 млн жителей Луганской области на временно оккупированных территориях.

Оккупанты не рассчитываются за воду, которая идет на контролируемую ими территорию с подконтрольной украинской власти части Луганской области.

Долг оккупированных территорий Луганской области за потребленную воду составляет 277 млн грн.

В связи с этим у Попаснянского водоканала возникла значительная задолженность перед ООО «Луганское энергетическое объединение» за потребленную электроэнергию.

Из-за долга 1 декабря было прекращено электроснабжение КП «Попаснянский районный водоканал».