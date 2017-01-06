Непогода в Украине: в Днепропетровской области ограничено движение транспорта

Как сообщает управление безопасности дорожного движения департамента превентивного действия Национальной полиции Украины, в Днепропетровской области ограничено движение для всех видов транспорта на дорогах: Н-11 Днепропетровск – Николаев от 166 до 170 км (от Кривого Рога до границы с Николаевской областью); Н-23 Кировоград – Кривой Рог – Запорожье от 77 до 104 км, от 161 до 247 км (от границы Кировоградской до границы с Запорожской областью); Г-74 Пятихатки – Кривой Рог – Широкое (от Кривого Рога до Широкого).

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По состоянию на 12:30 в Одесской области ограничено движение грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта на автомобильных дорогах общего пользования; на а/д М-15 Одесса-Рени с 84 до 306 км (от поворота в с. Монаши до Рени) – для всех видов транспорта.

В Николаевской области ограничено движение для всех видов транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.

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В Херсонской области ограничено движение грузовых транспортных средств на автодороге М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск с 177 до 207 км (от границы с Николаевской областью до г. Херсон).