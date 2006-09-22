Погода на выходные

Синоптики прогнозируют на выходные теплую погоду в Украине.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 23 сентября осадков не ожидается, только в южной части временами дожди, грозы. Так, вечером 22 сентября в Крыму, на протяжении 23 сентября, - в южной части в отдельных районах - сильные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью – 7-12°, на побережье морей - до 17°, днем - 20-25°; в Карпатах ночью - 3-8°, днем - 10-15°.

24-25 сентября переменная облачность. Без осадков, только в южной части местами кратковременные дожди, грозы. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 7-12°, на побережье морей - до 15°; днем - 20-25°, в восточных областях - к 28°; в Карпатах - ночью 3-8° тепла, днем - 10-15°.

26-27 сентября без осадков, только 26 сентября в Крыму и Приазовье местами небольшой кратковременный дождь, а утром и днем 27 сентября в западных областях - временами дождь. Температура ночью - 6-12°, на крайнем юге - до 15°; днем - 20-26°, 27 сентября в западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях - 16-22°; в Карпатах ночью - 3-8° тепла, днем - 10-15°.

В Киеве и области 23 сентября переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью - 9-11°, днем - 21-23°; по области ночью - 7-12° тепла, днем - 20-25°.

24-25 сентября переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 7-12° тепла, днем - 20-25°.

26-27 сентября без осадков. Температура ночью - 7-12°; днем 26 сентября - 20-25°, 27 сентября - 17-22°.