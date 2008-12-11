Состоялся фестиваль польской колядки
20:02, 11 декабря 2008Общество
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Сообщает Коростенский горсовет
В Коростене Житомирской области состоялся фестиваль польской колядки.
Об этом сообщили в пресс-службе Коростенского городского совета.
По словам Коростенского городского председателя Владимира МОСКАЛЕНКО, фестиваль прошел в рамках празднования 10-летия образования местного Союза поляков Украины с участием Генерального консула Республики Польша Томаша ЯНИКА. На фестивале выступили коллективы польской песни, а также ансамбль «Полесские соколы».
В.МОСКАЛЕНКО отметил, что в рамках фестиваля прошло театрализованное действо, концерт и награждение победителей.
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