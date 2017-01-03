На Львовщине помощник нардепа "погорел" на взятке в 140 тысяч - Матиос (фото)

Об этом заместитель генпрокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос написал в Facebook.

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По его данным, эти средства помощник депутата вымогал от частного предпринимателя за непрепятствование при строительстве многоквартирного жилого дома для того, чтобы не направлять депутатских запросов в правоохранительные и контролирующие органы.