На Львовщине помощник нардепа "погорел" на взятке в 140 тысяч - Матиос (фото)
21:44, 03 января 2017Общество
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Правоохранители задержали помощника народного депутата из состава коалиции, вымогавшего 140 тыс. грн взятки.
Помощник нардепа "погорел" на взятке / facebook.com/MatiosAnatolii
Об этом заместитель генпрокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос написал в Facebook.
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По его данным, эти средства помощник депутата вымогал от частного предпринимателя за непрепятствование при строительстве многоквартирного жилого дома для того, чтобы не направлять депутатских запросов в правоохранительные и контролирующие органы.
Помощник нардепа "погорел" на взятке / facebook.com/MatiosAnatolii
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