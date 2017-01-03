"Украинские кибер войска" зафиксировали 17 кибератак в декабре на сайты госучреждений

Такую статистику предоставил УНИАН основатель проекта «Украинские Кибер Войска» Евгений Докукин.

«В связи с сепаратистскими и террористическими акциями на востоке Украины хакерская активность в декабре 2016 года была значительной. Произошло множество DDoS-атак и взломов в интернете», - сообщил он.

Согласно сообщению, в декабре 2016 года российским хакерским атакам подверглись семь сайтов государственных учреждений и ведомств. В частности, 7 декабря 2016 года были атакованы сайты Пенсионного фонда Украины, Министерства финансов и Государственной казначейской службы Украины, 13 декабря – сайт Министерства обороны Украины. 15 декабря кибератаке подвергся ресурс государственной компании «Укрзализныця», 16 декабря – сайты Министерства инфраструктуры Украины и подконтрольной ему Госавиаслужбы.

«Украинские Кибер Войска» за декабрь прошлого года также зафиксировали 10 иностранных неполитических взломов и хакерских атак на сайты госадминистраций в Кировоградской и Винницкой областях, четырех управлений Госгеокадастра в Ривненской области и на сайты других госучреждений.

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Как сообщал УНИАН, 30 декабря 2016 года президент Украины Петр Порошенко сообщил, что за ноябрь-декабрь 2016 года было зафиксировано около 6,5 тыс. кибератак на объекты пяти ведомств и тридцати одного государственного информационного ресурса.

Порошенко подчеркнул, что расследование ряда инцидентов указывает на причастность к ним напрямую или косвенно спецслужб России, которая развязала кибервойну против украинского государства.

Первый заместитель директора Национального института стратегических исследований при президенте Украины Александр Власюк сообщил, что Минфин и Госказначейство в результате хакерской атаки утратили 3 терабайта информации.

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В связи с атаками хакеров на серверы 16 декабря Министерство инфраструктуры заявило о введении особого режима контроля и защиты ІT-систем государственных предприятий.

21 декабря Верховная Рада предусмотрела в государственном бюджете на 2017 год дополнительно 150 млн грн на развитие, модернизацию и функционирование системы киберзащиты.

Служба безопасности Украины в январе-ноябре 2016 года зафиксировала 247 кибератак на электронные информационные ресурсы государственных учреждений.