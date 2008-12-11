В Румынии новый премьер-министр

Премьер-министром Румынии назначен депутат Европарламента (группа народных партий) Теодор СТОЛОЯН.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе группы народных партий Европарламента.

В соответствии с сообщением, Президент Румынии Траян БЕСЕСКУ назначил Т.СТОЛОЯНА главой правительства, которое формируется по итогам парламентских выборов, состоявшихся в Румынии 30 ноября. На этих выборах альянс Социал-демократической и Консервативной партий и пропрезидентская Либерально-демократическая партия получили наибольшее количество голосов избирателей и сегодня достигли договоренности об образовании коалиции.

Председатель группы народных партий Европарламента Жозеф ДОЛЬ поздравил Т.СТОЛОЯНА с назначением на должность премьера.

«Мы очень гордимся тем, что один из наших членов использует опыт, полученный в Брюсселе, для успешного управления правительством в своей стране», - сказал Ж.ДОЛЬ.

*** 65-летний Т.СТОЛОЯН - первый вице-президент Либерально-демократической партий Румынии. Работает депутатом Европарламента с 2007 года. Доктор экономических наук.