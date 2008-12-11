Мировые цены на нефть повысились
01:40, 11 декабря 2008Общество
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... до 42,4-43,5 долл./барр.
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 10 декабря 2008 г. на ведущих нефтяных биржах повысились. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили:
- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 42,40 (+0,87) долл./барр.;
- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 43,52 (+1,45) долл./барр.
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