Мировые цены на нефть повысились

... до 42,4-43,5 долл./барр.

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 10 декабря 2008 г. на ведущих нефтяных биржах повысились. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили: - в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 42,40 (+0,87) долл./барр.; - в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 43,52 (+1,45) долл./барр. РосБизнесКонсалтинг

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