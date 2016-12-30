В Одессе поймали чиновника Минобороны при получении взятки (фото)

В Одессе Нацполиция совместно с военной прокуратурой задержали заместителя начальника Южного территориального Квартирно-эксплуатационного управления МО Украины за получение взятки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Тыловые мыши кололись, пищали но дальше продолжали жрать кактус "взяток", - написал Матиос.

Чиновник Минобороны требовал взятку в размере 350 тысяч гривен.

«Нацполиция - военная прокуратура Южного региона только что в Одессе задержали "на горячем" заместителя начальника Южного территориального Квартирно-эксплуатационного управления МО Украины за вымогательство и получение от подрядчика 350 тысяч гривен взятки ( 3% от сметы ремонта военных казарм)», - написал он.

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Как сообщал УНИАН, сотрудники НАБУ и САП разоблачили во взяточничестве заместителя одного из отделов ГПУ.

Отмечается, что за взятку размером в 5 тыс. долл. чиновник ГПУ должен был повлиять на результаты внеплановой выездной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ГПУ, инициированной НАБУ.