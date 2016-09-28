Расстрел полицейских в Днепре: Пугачева доставили в спецбольницу СИЗО "под многочисленным конвоем"

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный врач больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

По его словам, состояние Пугачева сейчас стабильное, давление в норме.

Рыженко отметил, что Пугачева отправили в спецбольницу "под многочисленным конвоем".

Как сообщал УНИАН, утром 25 сентября злоумышленник застрелил патрульного полицейского, который остановил его автомобиль за нарушение правил дорожного движения, и ранил его напарницу. Впоследствии раненная патрульная умерла во время операции.

Подозреваемый в убийстве двух патрульных был задержан в больнице, куда он обратился с ранением, предъявив фальшивый паспорт.

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Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что данный мужчина - экс-боец роты спецназначения МВД «Торнадо» Александр Пугачев, который находится в розыске с 2015 года по нескольким статьям — ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 2 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом).

26 сентября Пугачеву было сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа во время исполнения им служебных обязанностей). В полиции проинформировали, что в ближайшее время Пугачеву будет сообщено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 262 (хищение огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины.

27 сентября Шевченковский районный суд Днепра арестовал Пугачева на два месяца.