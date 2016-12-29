В Черновцах горсовет передумал покупать квартиры участниками АТО

Как передает корреспондент УНИАН, программой «Об оказании материальной помощи целевого направления для приобретения жилья» было предусмотрено выделение 18,4 млн грн из городского бюджета.

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Сегодня на очередной сессии этот вопрос приняли 28-ю голосами депутатов (общее количество депутатов - 42).

Решение о приостановке предыдущего решения горсовета депутаты приняли, потому что между группами участников АТО в Черновцах возникли конфликты. В частности, те, кто указаны первыми в очереди, сформированной городским советом, высказывали негодование по поводу того, что они не попали в список 30 участников АТО, которым горсовет выделил средства на закупку жилья.

Городской председатель Черновцов Алексей Каспрук объяснил депутатам, что после того, как депутаты приостановили действие этого решения, участники АТО соберутся на общее собрание, на котором вместе с представителями местной власти разработают новую программу по выделению денег на закупку квартир для участников АТО.

Как ранее сообщал УНИАН, 22 декабря Черновицкий горсовет утвердил программу предоставления компенсации за жилье участникам АТО, которым было предусмотрено выделение из городского бюджета 18,4 млн грн. на закупку квартир 30 семьям участников АТО.