Госчиновники пытаются заработать на приобретении жилья для инвалидов и семей погибших участников АТО - Минсоцполитики

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что часто государственные чиновники пытаются заработать на покупке жилья для инвалидов и семей погибших участников АТО. Об этом он сказал сегодня во время заседания правительства, передает УП.

Кроме того, по его словам, иногда жилье не покупают для таких людей вообще.

Он отметил, что Государственная служба ветеранов, который курирует одну из двух программ обеспечения инвалидов жильем покупала людям жилье в Киеве по цене 26 тыс. грн. за кв. метр, тогда как сами люди, которые получали от государства деньги на самостоятельное приобретение жилья, покупали его по 18 тысяч гривен.

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Кроме того, по его словам, на данный момент Госслужба инвалидов приобрела меньше половины из 55 запланированных на 2016 год квартир, хотя год уже заканчивается.

Рева добавил, что материалы по этому поводу уже передали в прокуратуру.

Напомним, семьям погибших в с. Княжичи под Киевом полицейских выплатят по 800 тыс. гривен и выдадут квартиры.