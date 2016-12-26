В Киеве задержан топ-менеджер сети супермаркетов, через которую финансировалась "ДНР"

Как сообщает пресс-центр СБУ, в конце ноября сотрудники спецслужбы разоблачили в столице коммерсантов, часть бизнеса которых продолжала функционировать на временно оккупированной территории.

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Правоохранители установили, что процент с прибыли магазинов бизнесмены платили незаконным учреждениям террористов.

«В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины, одному из топ-менеджеров коммерческой структуры объявлено о подозрении в совершении преступления. Решением суда злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - сообщает пресс-центр СБУ.

При этом отмечается, что продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех бизнесменов и менеджеров, причастных к махинации.