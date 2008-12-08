Во всех храмах Донецкой епархии идет заупокойная по Алексию II

По благословению митрополита Донецкого и Мариупольского ИЛЛАРИОНА во всех храмах Донецкой епархии в эти дни проходят заупокойные богослужения по новопреставленному Святейшему Патриарху Алексию II.

Как сообщили УНИАН в Донецкой епархии Украинской православной церкви Московского патриархата, сегодня все духовенство и верующие епархии молятся о новопреставленном рабе Божием Алексии II.

По словам Владыки ИЛЛАРИОНА, «до сих пор перед глазами стоит моя последняя встреча в Москве с Его Святейшеством всего лишь месяц назад - 30 октября, я помню его добрые слова и наставления, его искренний интерес к духовной жизни православного Донбасса».

ИЛЛАРИОН сообщил, что Алексий II планировал посетить Донецкую область, «намеревался прибыть к нам после Пасхи».