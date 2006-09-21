”Укрзалізницю” ”усилили” донецкими

Кабинет Министров Украины произвел кадровые назначения в Государственной администрации железнодорожного транспорта (Укрзализныця).

Об этом УНИАН сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ «Укрзализныци».

Постановлением Камина от 20 сентября 2006 г. №1329 Николай ЛУХАНИН назначен первым заместителем генерального директора “Укрзализныци” с освобождением от должности начальника Донецкой железной дороги.

Постановлением правительства от 20 сентября 2006 г. №1328 Николай СЕРГИЕНКО назначен заместителем генерального директора “Укрзализныци” с освобождением от должности начальника Приднепровской железной дороги.

Постановлением Кабмина от 20 сентября №1327 Петр НАУМЕНКО назначен заместителем генерального директора “Укрзализныци” с освобождением от должности заместителя начальника Главного управления перевозок.

Постановлением правительства от 13 сентября 2006 г. №1300 Сергей СЕРОШТАН назначен заместителем генерального директора “Укрзализныци” с освобождением его от должности заместителя начальника Донецкой железной дороги по экономическим вопросам.

Постановлением Кабмина от 20 сентября №1333 Михаил МОСТОВОЙ назначен начальником Львовской железной дороги, а Постановлением Кабинета Министров Украины от 20 сентября №1321 он освобожден от должности заместителя генерального директора “Укрзализныци”.

Постановлением Кабинета Министров от 20 сентября №1330 Игорь ГЛАДКИХ назначен начальником Приднепровской железной дороги.

Постановлением правительства от 20 сентября №1331 Сергей БОЛОБОЛИН назначен начальником Одесской железной дороги с освобождением его от должности первого заместителя начальника Донецкой железной дороги.

Постановлением Кабинета Министров от 20 сентября №1332 Николай РОГОВ назначен начальником Донецкой железной дороги с освобождением его от должности начальника Одесской железной дороги.

Постановлением правительства от 20 сентября №1324 Ярослав ФЕДАК освобожден от должности начальника Львовской железной дороги с назначением его на должность первого заместителя начальника Львовской железной дороги.

Постановлением правительства от 20 сентября №1323 Александр ТАРАН освобожден от должности заместителя генерального директора “Укрзализныци” в связи с переходом на другую работу.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 20 сентября 2006 г. №1322 Николай СНИТКО освобожден от должности заместителя генерального директора “Укрзализныци” в связи с переходом на другую работу.

Постановлением Кабинета Министров от 7 сентября 2006 г. №1291 Борис ОСТАПЮК освобожден от должности заместителя генерального директора “Укрзализныци”.