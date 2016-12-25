"Игры героев": в Киеве прошли всеукраинские соревнования среди ветеранов АТО (фоторепортаж)

В Киеве в субботу, 24 декабря, состоялись всеукраинские соревнования по кросфиту среди ветеранов АТО.

В турнире приняли участие около 50 спортсменов из разных областей Украины. Это ветераны и инвалиды АТО, а также другие мужчины с ограниченными возможностями.

Предыдущие этапы соревнований уже прошли в Киеве, Харькове, Днепре, Николаеве и Львове.

Главная цель "Игр героев" – психологическая и физкультурно-спортивная реабилитация бойцов, социальная адаптация людей с инвалидностью.