"Игры героев": в Киеве прошли всеукраинские соревнования среди ветеранов АТО (фоторепортаж)

09:53, 25 декабря 2016
Общество
1365 0

В турнире приняли участие около 50 спортсменов из разных областей Украины.

Фото УНИАН

В Киеве в субботу, 24 декабря, состоялись всеукраинские соревнования по кросфиту среди ветеранов АТО.

В турнире приняли участие около 50 спортсменов из разных областей Украины. Это ветераны и инвалиды АТО, а также другие мужчины с ограниченными возможностями.

Предыдущие этапы соревнований уже прошли в Киеве, Харькове, Днепре, Николаеве и Львове.

Главная цель "Игр героев" – психологическая и физкультурно-спортивная реабилитация бойцов, социальная адаптация людей с инвалидностью.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter