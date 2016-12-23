В Харькове судья одолжил у мамы-пенсионерки 800 тысяч на строительство особняка почти за 2 миллиона (фото, видео)

В Харькове председатель Коминтерновского районного суда Василий Буцкий построил дом площадью 549 кв. м за 1 807 028 грн. или 5 общих годовых доходов семьи Буцких из 4 человек. При этом 800 тысяч гривен на строительство судья одолжил у своей мамы-пенсионерки, о чем свидетельствуют соответствующие расписки, пишет Prosud.

Так, сын должен был построить и зарегистрировать дом на двоих, но, завершив строительство, зарегистрировал дом только за собой и пообещал в 2009 году вернуть средства матери. Но не сделал этого вплоть до 2015 года. Пенсионерка обратилась в суд, который и признал за ней право собственности на половину дома

Отмечается, что это самый большой дом среди харьковских судей, которые было зарегистрировано. При этом стоит отметить, что основным доходом судьи и его жены является заработная плата.

Кроме того, издание отмечает, что некоторые судебные решения по этому делу, в реестре найти не удалось.

Как сообщал УНИАН, активисты проанализировали данные электронных деклараций и составили рейтинг судей и их семей по количеству наличных.

"Немного статистики: 1 055 562 917 гривен - столько, согласно е-деклараций за 2015 год, хранят судьи и члены их семей наличными", - сказано в сообщении активистов.

Согласно рейтингу, который составили активисты, наибольшее количество наличных имеет судья Хозяйственного суда Киева Виктория Джарты - 23 млн 328 тысяч 400 грн. Вторым самым богатым за объемами наличности есть другая судья Хозяйственного суда Киева - Анна Бондаренко (13 млн 120 тысяч грн.).