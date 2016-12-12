Активисты: украинские судьи хранят более 1 миллиарда гривень наличными

Судьи держат наличными более 1 миллиарда гривень, сообщается на странице проекта Prosud в Facebook.

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"Немного статистики: 1 055 562 917 гривень - столько, согласно е-декларациям за 2015 год, хранят судьи и члены их семей наличными", - сказано в сообщении.

Согласно рейтингу, который составили активисты, наибольшее количество наличности имеет судья Хозяйственного суда Киева Виктория Джарты - 23 млн 328 тысяч 400 грн. Второй самой богатой по объемам наличности является судья того же суда Анна Бондаренко (13 млн 120 тысяч грн.).

Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро Украины по результатам анализа информации, приведенной в электронных декларациях чиновников, расследует 10 уголовных производств.