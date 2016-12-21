Сайдик назвал условия обмена пленных по формуле "всех на всех"

Об этом сказал Сайдик на брифинге по итогам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, который транслировался на телеканале "112 Украина".

Он отметил, что вопрос обмена "все на всех" остается на повестке переговоров.

"Проблема, я сказал бы в том, что, в конце концов, стороны должны прийти к согласию относительно точных списков, проверенных списков, именно тех лиц, которые должны быть уволены", - сказал Сайдик.

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При этом он отказался говорить о том, кто из сторон переговорного процесса в Минске блокирует вопрос обмена заложниками.

"(Обмен по формуле - УНИАН) "все на всех" - тогда надо знать, сколько действительно у каждой стороны (заложников). Тогда можно обменять всех на всех", - сказал Сайдик.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря представители Украины на заседании гуманитарной подгруппы в Минске предложили передать контролируемым Россией боевикам 228 человек, об освобождении которых они просили, чтобы освободить 42 украинских заложников из плена террористов "ДНР" и шестерых заложников из плена "ЛНР".

15 декабря представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что Украина готова передать боевикам 15 человек из 228, которых требуют освободить террористы, чтобы разблокировать процесс освобождения заложников.

Также Геращенко заявила, что Украина готова передать боевикам 228 человек в обмен на 58 украинских заложников. Она подчеркнула, что на сегодня есть точное подтверждение, что 58 граждан Украины удерживаются на оккупированной территории, из них 52 в Донецке и 6 в Луганске, и напомнила, что в полном списке СБУ есть 109 человек, которых Украина хочет освободить.

Геращенко также отметила, что боевики говорят об освобождении более 1000 человек.

«Около 200 человек из этого списка вообще невозможно установить. Также там есть повторения фамилий, некоторые фамилии повторяются по несколько раз. Там есть более 100 человек, которые совершили тяжкие преступления – убийства, массовые убийства, убийства по несколько человек, и они не могут попасть под одну амнистию, под одно помилования», - подчеркнула она.

Геращенко также сообщила, что боевики говорят о готовности передать 8 человек, однако кто именно входит в этот перечень, пока неизвестно.