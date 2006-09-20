В Донецке объявлен траур
17:29, 20 сентября 2006Общество
852 0
Похороны горняков пройдут в пятницу
21-22 сентября в Донецкой области объявлены днями траура. Об этом по окончании заседания правительственной комиссии по расследованию причин аварии на шахте имени Засядько сообщил журналистам председатель комиссии, вице-премьер Андрей Клюев.
Все праздничные и увеселительные мероприятия отменены.
Похороны горняков, погибших сегодня в результате выброса рудного газа, пройдут в пятницу. Вице-премьер еще раз подтвердил, что Кабинет министров окажет материальную поддержку пострадавшим в аварии на шахте.
В свою очередь губернатор Донецкой области Владимир Логвиненко пообещал, что семьям погибших горняков "в связи с потерей кормильца" будет выделено 3 миллиона гривен.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter