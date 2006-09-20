В Донецке объявлен траур

17:29, 20 сентября 2006
Общество
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Похороны горняков пройдут в пятницу

21-22 сентября в Донецкой области объявлены днями траура. Об этом по окончании заседания правительственной комиссии по расследованию причин аварии на шахте имени Засядько сообщил журналистам председатель комиссии, вице-премьер Андрей Клюев.

Все праздничные и увеселительные мероприятия отменены.

Похороны горняков, погибших сегодня в результате выброса рудного газа, пройдут в пятницу. Вице-премьер еще раз подтвердил, что Кабинет министров окажет материальную поддержку пострадавшим в аварии на шахте.

В свою очередь губернатор Донецкой области Владимир Логвиненко пообещал, что семьям погибших горняков "в связи с потерей кормильца" будет выделено 3 миллиона гривен.

Остров

 

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