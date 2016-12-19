Германия выделит 2,5 миллиона евро на гумпомощь жителям Донбасса
На эти деньги ВОЗ будет осуществлять помощь пострадавшим от конфликта на Донбассе.
Правительство Германии решило продолжить выделять 2,5 млн евро на проекты гуманитарной помощи пострадавшим от конфликта на востоке Украины и особенно уязвимым группам населения.
«Этой суммой будут профинансированы мероприятия в гуманитарной помощи, осуществляемые Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)», - говорится в сообщении.
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В частности, за счет этих средств ВОЗ будет закупать и распределять среди нуждающихся в помощи людей, которые через конфликтную ситуацию вообще не имеют доступа или ограниченный доступ к медицинской помощи и возможностей лечения, жизненно важные медикаменты, вакцины и медицинские расходные и лечебные материалы.
«Оказываемая ВОЗ помощь непосредственно касается почти 150 000 человек по обе стороны линии соприкосновения и включает в себя, в частности, медицинское обслуживание и лечение пациентов с острыми и хроническими заболеваниями и травмами, а также обучение и повышение квалификации медицинского персонала и создание лабораторий или расширения их потенциала», - сообщили в пресс-службе посольства.
Напомним, в Организации Объединенных Наций заявили, что в 2017 году для оказания гуманитарной помощи жителям восточной Украины необходимо привлечь 214 млн долларов.
По данным ООН, в результате конфликта на востоке Украины в той или иной мере пострадали 4, 4 млн человек; 3,8 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи; ООН сможет предоставить ее 2,6 млн человек. Помощь гуманитарных учреждений ООН получат наиболее уязвимые лица, в первую очередь, которые проживают вдоль линии соприкосновения и в районах, которые не контролируются правительством.