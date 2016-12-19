Германия выделит 2,5 миллиона евро на гумпомощь жителям Донбасса

Правительство Германии решило продолжить выделять 2,5 млн евро на проекты гуманитарной помощи пострадавшим от конфликта на востоке Украины и особенно уязвимым группам населения.

«Этой суммой будут профинансированы мероприятия в гуманитарной помощи, осуществляемые Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)», - говорится в сообщении.

Читайте такжеМиссия Красного Креста доставила в оккупированную часть Донбасса более 300 тонн гумпомощи

В частности, за счет этих средств ВОЗ будет закупать и распределять среди нуждающихся в помощи людей, которые через конфликтную ситуацию вообще не имеют доступа или ограниченный доступ к медицинской помощи и возможностей лечения, жизненно важные медикаменты, вакцины и медицинские расходные и лечебные материалы.

«Оказываемая ВОЗ помощь непосредственно касается почти 150 000 человек по обе стороны линии соприкосновения и включает в себя, в частности, медицинское обслуживание и лечение пациентов с острыми и хроническими заболеваниями и травмами, а также обучение и повышение квалификации медицинского персонала и создание лабораторий или расширения их потенциала», - сообщили в пресс-службе посольства.

Напомним, в Организации Объединенных Наций заявили, что в 2017 году для оказания гуманитарной помощи жителям восточной Украины необходимо привлечь 214 млн долларов.

По данным ООН, в результате конфликта на востоке Украины в той или иной мере пострадали 4, 4 млн человек; 3,8 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи; ООН сможет предоставить ее 2,6 млн человек. Помощь гуманитарных учреждений ООН получат наиболее уязвимые лица, в первую очередь, которые проживают вдоль линии соприкосновения и в районах, которые не контролируются правительством.