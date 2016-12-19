Луценко заявил о задержании "кормильцев "Л/ДНР" (фото)
Прокуратурой Киевской области совместно с СБУ раскрыта группу, которая в 2015-2016 годах организовала незаконный канал поставки продуктов питания на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей через псевдоэкспорт (назначение Грузия, Азербайджан, Иран) на общую сумму более 1,5 млрд грн.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ГПУ Юрий Луценко.
Он рассказал, что после проведения 29 обысков объявлено о подозрении и арестованы 5 человек за финансирование сепаратизма, а также наложен арест на 160 транспортных средств, что поставляли продукты питания в "Л/ДНР".
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Кроме того, наложен арест на 201 банковский счет предприятий, задействованных в противоправной схеме.
"Изъято более 500 тонн металлопродукции, вывезенной из "ЛНР"; изъято около 1 млн грн наличных средств, изъяты документальные материалы, электронные носители, финансово-хозяйственную документацию, компьютерную технику, подтверждающие факты поставки продуктов питания на территорию "ДНР/ЛНР", - говорится в сообщении генпрокурора.
Также глава ГПУ показал фото кормильцев "Л/ДНР".