Не устраивал Московский, теперь - Бандеры: петиция о переименовании проспекта набрала 10 тысяч голосов

До окончания срока сбора голосов остается 16 дней, теперь ее должен рассмотреть Киевсовет.

Читайте такжеВятрович прокомментировал переименование Московского проспекта в Степана Бандеры

Как говорится в описании петиции, князь Владимир "реально создал великую, могучую и духовную православную державу, киевляне просто должны отметить на карте его имя".

Сбор подписей под документом начался 6 октября этого года, сейчас уже подписались 10 тыс. 31 человек.

Напомним, 7 июля проспект Московский в Киеве переименовали в проспект Степана Бандеры.