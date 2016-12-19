Не устраивал Московский, теперь - Бандеры: петиция о переименовании проспекта набрала 10 тысяч голосов
12:02, 19 декабря 2016Общество
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Петиция о переименовании проспекта Бандеры в проспект князя Владимира Великого набрала необходимые 10 тысяч подписей.
Летом проспект Московский переименовали в Бандеры / Скриншот
До окончания срока сбора голосов остается 16 дней, теперь ее должен рассмотреть Киевсовет.
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Как говорится в описании петиции, князь Владимир "реально создал великую, могучую и духовную православную державу, киевляне просто должны отметить на карте его имя".
Сбор подписей под документом начался 6 октября этого года, сейчас уже подписались 10 тыс. 31 человек.
Напомним, 7 июля проспект Московский в Киеве переименовали в проспект Степана Бандеры.
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