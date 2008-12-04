Апелляционный суд Киева оставил Флетчеру небо в клеточку

Апелляционный суд города Киева отклонил ходатайство адвокатов гражданина США Роберта ФЛЕТЧЕРА и руководителя компании "Кингз-Кепитал" Владимира БАНДУРЧЕНКО, которые обвиняются в мошенничестве с деньгами граждан.

Как сообщили УНИАН в ЦСО УМВД Украины в г. Киеве, таким образом, этих лиц суд оставил под стражей.

Как сообщал УНИАН, американский бизнесмен, руководитель тренингов «Как стать миллионером» Р.ФЛЕТЧЕР был задержан по подозрению в завладении средствами украинских граждан.

Начальник Главного управления МВД Украины в г. Киеве Виталий ЯРЕМА сообщил, что, по информации милиции, “сумма средств, собранная с граждан Р.ФЛЕТЧЕРОМ, превышает 10 млн. дол.».

В отношении Р.ФЛЕТЧЕРА (1963 г.р.) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.190 ч.4 Уголовного кодекса Украины.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что осенью 2006 года Р.ФЛЕТЧЕР создал общество с ограниченной ответственностью «Глобальная система тренингов», в котором он выступил соучредителем. Деятельность общества сводилась к проведению тренингов, которые обычно проводились в ночное время. Во время тренингов Р.ФЛЕТЧЕР, представляясь успешным миллионером, рассказывал о разнообразных инвестиционных проектах, за счет которых можно обогатиться, и разъяснял, что чем больше средств будет инвестировано - тем большая прибыль будет получена. Во время проведения тренингов со слушателями заключались договоры ссуды и совместной деятельности под обещание выплаты от 20% до 300% годовых и получались средства наличными под расписки, а в некоторых случаях - по приходным кассовым ордерам.

*** 24 ноября этого года столичная милиция по обвинению в мошенничестве со средствами граждан задержала руководителя «Кингз Кепитал» А.БАНДУРЧЕНКО. По словам В.ЯРЕМЫ, основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) стали заявления от около 60 граждан, которые в соответствии с заключенными соглашениями с «Кингз Кепитал» не могут получить ни обещанные проценты, ни вложенные средства.