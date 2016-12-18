"Стройка века" стоит на месте: в сети показали новые фото Керченского моста

Снимки опубликованы в паблике "Керченский мост" ВКонтакте.

Отмечается, что данные фото были сделаны 17 декабря. В то же время оценить масштабы работ невозможно: на размещенных снимках видно небольшое количество техники и практически не заметны люди.

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Судя по фото, строительство не продвинулось.

Ранее УНИАН сообщал, что строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту со стороны оккупированного Крыма до сих пор не началось, потому что в федеральной целевой программе (ФЦП) развития аннексированного Крыма и Севастополя до 2020 года не указан госзаказчик на этот вид работ.

В начале июня строительство Керченского моста в оккупированный Крым прекратили финансировать, последний раз деньги российскому подрядчику, компании "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, перечисляли в декабре прошлого года.

Также отмечалось, что "Стройгазмонтаж" российского миллиардера Аркадия Ротенберга не может строить мост через Керченский пролив запланированными темпами и инвестировать в закупку дорогостоящего строительного оборудования из-за задержки оплаты выполненных работ.