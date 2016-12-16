В СБУ рассказали о составляющих российского плана "Шатун" в Украине

Об этом рассказал советник председателя СБУ Юрий Тандит, передает Еспресо.TV.

По его словам, за последний промежуток времени Служба безопасности ликвидировала более 30 диверсионных групп и предотвратила более 300 террористических актов.

"Начиная от так называемой Бессарабской республики, заканчивая "Харьковской". Фейковые республики тоже пытались создавать в рамках как раз этой большой операции, к которой имеет отношение в том числе план "Шатун", - сообщил Тандит.

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Он отметил, что на сайтах, которые зарегистрированы в Российской Федерации, в Москве, ведется администрирование страниц этих фейковых республик, размещается прямая реклама мероприятий, которые будут проходить в Киеве и в других городах с призывом выходить.

"Это для меня лишь фактор того, что есть война. В рамках этой войны есть 4 составляющих - политическая, экономическая, военная и информационная", - отмечает Тандит.

Он отмечает, что Россия использует все эти составляющие в борьбе против Украины.