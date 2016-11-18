Экспертиза подтвердила подлинность документов российского плана "Шатун" - глава СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак во время совместного брифинга с генеральным прокурором Юрием Луценко.

«По поводу плана «Шатун» – завершилась экспертиза (мы ее еще не обнародовали, но я думаю, что мы это обязательно сделаем), которая подтвердила подлинность того, что эти документы изготавливались действительно там, где и было объявлено. По поводу реализации – вы сами можете накладывать события, которые происходят в Киеве, на то, что написано в самом «Шатуне», – сказал Грицак.

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Как сообщал УНИАН, группа украинских хакеров «Киберхунта» заявила, что взломала электронную почту помощника президента РФ Суркова и обнародовала копии документов, в которых излагаются меры по дестабилизации политической жизни в Украине, следствием чего должны стать досрочные парламентские и президентские выборы.

В СБУ заявили, что во взаимодействии со Службой внешней разведки Украины (СВРУ) были получены оперативные данные, «разоблачающие планы Российской Федерации по масштабной дестабилизации в Украине, старт которой запланирован на 15 ноября текущего года».

«Эти разведывательные данные в целом совпадают с содержанием так называемого плана первоочередных мероприятий по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине под условным названием «Шатун», - сказал начальник департамента защиты национальной государственности СБУ Анатолий Дублик.

С 15 ноября в центре Киева действуют усиленные меры безопасности, которые будут применяться до 22 ноября.