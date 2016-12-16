На Одесщине в частном доме обнаружили арсенал оружия и склад безакцизной водки (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, 15 декабря сотрудники прокуратуры совместно с сотрудниками регионального главка Нацполиции в ходе обыска в частном домовладении в Раздельнянском районе обнаружили и изъяли арсенал оружия.

«Во время следственных действий правоохранители нашли целую комнату, оборудованную под хранение оружия. Среди изъятого: автомат АКМС и 15 боеприпасов к нему, различные ружья, в том числе с оптикой, винтовка, металлическая лента с боеприпасами, более 200 патронов для различного оружия», - рассказали в пресс-службе.

Сейчас проверяется законность хранения указанного оружия и боеприпасов.

Читайте такжеСмертельная водка в Украине: депутат заявил о неуказанных в официальной статистике жертв

Кроме того, во время обыска изъято почти 60 ящиков с водочной продукцией без акцизных марок.

Как пояснили в пресс-службе, установлено, что в апреле неизвестные лица совершили нападение на жителя Одесской области, применив травматическое оружие и биту, причинили ему телесные повреждения и отобрали деньги. После этого злоумышленники скрылись с места преступления. Обыск проводился в рамках расследования данного происшествия.

Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на розыск и привлечение к ответственности лиц, причастных к разбойному нападению.

Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 2 ст. 187 (разбой) УК Украины.