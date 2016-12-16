Скифские сокровища в Музее исторических драгоценностей в Киеве (фоторепортаж)

Экспонаты выставки "Крым. Золотой остров в Черном море", которые 14 декабря Окружной суд Амстердама постановил вернуть в Украину, примут в Музее исторических драгоценностей Украины в Киеве.

15 декабря журналистам показали скифские сокровища, которые уже хранятся в этом музее.