Начальник киевского метро говорит, что политики мешают ему и прогрессу

Бесконтактные карточки в метрополитене работают надежно, заявил начальник Киевского метрополитена Петр МИРОШНИКОВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Коммунального предприятия "Киевский метрополитен", по его словам, публикации в средствах массовой информации по поводу плохого качества проездных билетов на основе бесконтактных карточек являются провокационными и не содержат доказательной базы.

По словам П.МИРОШНИКОВА, "мотивы заявлений некоторых представителей политических сил, которые пытаются дискредитировать как введение новой системы оплаты проезда пассажиров в метрополитене, так и деятельность нашего предприятия в целом, являются понятными. Это - всего-навсего дешевый популизм показной заботы о людях. На поверхности же - помешать внедрению современных технологий в метрополитене".

"Ответственно заявляю о том, что пассажиры метрополитена пользуются карточками мирового стандарта Mifare Standard, которые в течение длительного времени успешно действуют в странах СНГ, Юго-Восточной Азии, в большинстве стран Европы — Италии, Чехии, Польше, Швеции, Финляндии, Норвегии, Испании и т.д.", - сказал начальник Киевского метрополитена.

По словам П.МИРОШНИКОВА, "одиночные случаи отказа бесконтактных карточек не являются основанием для придания этим фактам негативной огласки. Ведь, по статистике, технические отказы проездных составляют не более 0,015 процента от общего количества карточек, которые находятся в обращении в метрополитене".

Он сообщил, что в целом же, по состоянию на 3 декабря в обращении находится почти 200 тысяч карточек. "Популярность их постоянно растет, благодаря удобству в использовании и надежности в работе", - сказал П.МИРОШНИКОВ.